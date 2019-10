"Ambulanza Letteraria", l'evento al Farm cultural Park

Il 10 ottobre alle 18, sbarca, al Farm Cultural Park, "Ambulanza Letteraria", un format a cura di Cono Cinquemani.

"Ambulanza Letteraria rappresenta una significativa occasione di lettura e divulgazione del libro attraverso la drammatizzazione del potere della letteratura. L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i non lettori al “libro” e di accrescere il numero complessivo dei lettori abituali."

LiberArci Favara, in collaborazione con Medinova e Farm Cultural Park. Al termine della serata sarà possibile richiedere la tessera Arci per la stagione in corso