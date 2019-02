Alla sala Blasco l'evento: "Angelino e Jennifer, non bastano i like"

Venerdì 22 febbraio alle 18 presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca sarà presentato il racconto di Francesco Pira e Valentina di Salvo dal titolo “Angelino e Jennifer, non bastano i like”. Dialogherà con gli autori il sindaco di Sciacca Francesca Valenti.

E' questo il secondo dei quattro appuntamenti dedicati agli autori “coup de foudre” organizzati in collaborazione con il Comune di Sciacca e pensati con lo scopo di mettere assieme Letteratura, Musica e Teatro. Dialogare con gli autori, ascoltare bella musica, recitare bei testi e coinvolgere più gente possibile.

Nel corso della serata sono previsti interventi musicali del musicista e cantautore Ezio Noto che sarà accompagnato da Totò Randazzo (basso acustico) e Pino Tortorici (fisarmonica) mentre l'attore del gruppo TeatrOltre Andrea Vaianella leggerà alcuni brani del racconto.

La collana editoriale “coup de foudre” della "Gianmarco Aulino editore" prevede la pubblicazione di brevi racconti. Ogni titolo è stampato in 40 copie numerate a mano e non è prevista alcuna ristampa anche in caso di esaurimento copie.