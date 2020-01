"Legio's scuole", Alessio Sakara fa tappa in città: l'evento

Alessio Sakara fa tappa ad Agrigento. Il “Legionario”, è un gighter professionista nelle arti marziali miste che combatte per la Promotion Statunitense Bellator mma, di cui è “Ambasciatore” per l’Italia, nonché unico italiano ad aver svolto competizioni per 8 anni per l’organizzazione Ufc ed attuale unico soggetto autorizzato in esclusiva a rappresentare l’America Top Team.

Sakara è inoltre un personaggio pubblico, diventato famoso anche per le sue apparizioni in alcuni film ed per la trasmissione Televisiva “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5, nonché responsabile Nazionale del settore “Marziale” dell’Ente di Promozione Sportiva Opes affiliato al Coni.

Alessio Sakara fa tappa ad Ageigento, Sabato 11 gennaio a distanza di quasi 2 anni dalla sua ultima apparizione in terras sicula, grazie ad uneEvento organizzato dai due centri ufficiali “Legio’s Team” (l’AGianT di Agrigento e quello di Sciacca) e dai suoi responsabili Sergio Scordino e Giuseppe Butera con Annalisa La Bella.

L’evento è articolato in due parti differenti: la mattina il Fighter e fondatore della sua irganizzazione “Legionarivs League” sarà impegnato in un progetto anti-Bullismo denominato “Legio’s scuole”, mentre il pomeriggio terrà invece uno atage a porte chiuse e rivolto ai Tecnici Regionali del settore Marziale e ad eventuali giovani Atleti, Promesse ed Appassionati di MMA. L

a tappa su Agrigento dell’anti-Bullismo, un progetto che Sakara porta in giro per le scuole dell’intero territorio nazionale e che ha come obiettivo quello di parlare ai giovani di Bullismo e cyber-Bullismo, con la finalità di mostrare il lato educativo degli Sport da Combattimento per contrastare questo dilagante fenomeno, è affidata ed organizzata dalla ASD “inForma” di Cremone Chiara in collaborazione con la ASD “X Legione Ares” di Sciacca, con il patrocinio e la collaborazione del Presidente Regionale OPES e Responsabile Nazionale della Formazione, Andrea Patti, del Comitato Opes di Agrigento e sopratutto del centro antiviolenza ed antistalking “Telefono Aiuto” e del liceo “R.Politi” nelle persone della Dirigente Scolastica Prof.ssa Santa Ferrantelli e delle Collaboratrici/Responsabili Bruno e Rancatore, che hanno ospitato, coordinato ed incentivato la riuscita di questo avvenimento di promozione sportiva ed educativa.