Parole e discussioni, alla biblioteca "La Rocca" il libro di Alessandro Baricco: "The game"

Giovedì 8 novembre alle ore 16.30, presso la biblioteca comunale “Franco La Rocca”, sarà discusso il libro di Alessandro Baricco “The game”. Pubblicato da Einaudi, l’ultimo saggio dello scrittore torinese mette a fuoco i profondi cambiamenti impressi dall’era digitale in corso; il titolo del libro, in inglese, significa “il gioco” ma è solo un termine riassuntivo e che niente ha da spartire con la principale attività dei bambini. Il saggio, infatti, tratta tutto quello che accade nell’era della rivoluzione informatica. La moltiplicazione dei canali di accesso alle notizie, il cambio profondo della metodologia della comunicazione, gli imput che premono da tutte le parti e che hanno portato a cambiamenti economici, sociali e politici mai sperimentati in precedenza, hanno trasformato la vita e la forma mentis e questi mutamenti ribadiscono un concetto: nessuna pietra potrà resistere contro l’ondata del digitale.