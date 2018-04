Alberto Todaro presenta il libro "Ce la so"

E' un libro interamente “made in Agrigento” quello che lunedi 9 aprile, alle 18.30, l'associazione culturale Montelusa presenta al Circolo Empedocleo. Si tratta dell'esordio letterario dell'agrigentino Alberto Todaro intitolato “Ce la so" Viaggetto semiserio nella parlata agrigentina ed altre storie giurgintane”.

A tenere a battesimo il volume, che è anche il primo stampato da Edizioni Montelusa, due padrini d'eccezione: l'attore Gianfranco Jannuzzo, peraltro in scena questo weekend nella sua città natale al Teatro Pirandello, e l'avv. Stefano Vivacqua, già presidente della Provincia di Agrigento.

Jannuzzo è anche autore della prefazione nella quale dimostra un grande entusiasmo per l'opera di Todaro. "Dovrebbero leggerlo tutti questo libro: agrigentini e non. Ai primi – scrive Jannuzzo - insegnerà ad essere orgogliosi di esserci nati e a chi non lo è a desiderarlo… in un’altra vita”. Oltre all'autore del libro, a quello della prefazione ed all'editore, di un artista agrigentino è anche la copertina del volume, costituita dal dettaglio di una splendida opera realizzata nel 2010 dal pittore Franco Fasulo e che raffigura una vera icona dell'agrigentinità: San Calogero. "Ce la so!" è il primo libro di una serie di pubblicazioni che l'associazione Montelusa darà alle stampe nell'ambito di un progetto editoriale che mira a diffondere opere di autori agrigentini o comunque riguardanti Agrigento