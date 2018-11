"Alberi per il futuro", l'evento a Sciacca

“Crediamo fortemente che la forestazione urbana sia una delle misure principali di mitigazione necessarie per

combattere l’inquinamento e i cambiamenti climatici". Lo dice il senatore del Movimento 5 Stelle Rino Marinello che ha deciso di donare parte del suo stipendio a favore dell’iniziativa che si terrà a Sciacca e in altri comuni d’Italia, domenica 18 novembre, dalle 10.30, e realizzata anche grazie al prezioso contributo logistico del Movimento 5 Stelle di Sciacca. “Si tratta di un'azione civica senza bandiere politiche o simboli politici perché gli alberi come l’aria sono di tutti, – continua Marinello - e prevede la messa a dimora di nuove piante in aree incolte. Nel nostro comune valorizzeremo un sito di proprietà comunale, oggi incolto e abbandonato, ubicato nella contrada Ferraro e adiacente alla via Arciprete Giuseppe Vento,

mediante la piantumazione di alberi, piante e arbusti autoctoni. Nel dettaglio: ginestre, pittosporo, palma nana, falso pepe, alberi di Giuda, olivastro e bignonie”.

"Alberi per il futuro" si inserisce nell’ambito della “Giornata Nazionale degli Alberi” che si celebra ogni 21 novembre. Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha già dato il proprio sostegno politico a questa iniziativa di volontariato ambientale aperta a tutti.



“Tale intervento, - dicono in coro dal Movimento 5 Stelle di Sciacca - intende dare al nostro territorio e a coloro che vivono quei luoghi un ambiente decoroso, caratterizzato da spazi verdi e da una migliore qualità dell’aria. A supportare l’iniziativa anche le associazioni “Con i Piedi per Terra”, “Ritrovarsi”, il comitato del quartiere Ferraro e con il patrocinio non oneroso del Comune di Sciacca e della Regione Sicilia.