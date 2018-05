"Alberghiero Ambrosini" l'incontro con Martino Ragusa

L’istituto Alberghiero “Ambrosini”, nell’ambito delle numerose attività messe in campo durante questo anno scolastico, si è fatto promotore e organizzatore di un incontro con il poliedrico Martino Ragusa.

Il gastronomo, scrittore, Giornalista, autore televisivo e teatrale, conferenziere, docente in master su gastronomia, turismo e comunicazione, medico chirurgo, specialista in psichiatria, Ragusa dialogherà con gli intervenuti delle sue ultime fatiche letterarie: “Giardiniere in 24 ore” e “Cucina italiana di popoli e signori “.

Un incontro con l’autore, alla cui organizzazione ha contribuito anche la “Fidapa” che si terrà sabato 19 maggio alle 17.30 nello splendido Castello Chiaramonte di Favara. Presenzieranno l’evento la dirigente dell’”Ambrosini”, Milena Siracusa, il sindaco di Favara Anna Alba e il presidente della Fidapa di Agrigento Maria Rosa Bellomo.