Al teatro Pirandello debutta "Luna Pazza", lo spettacolo di Aronica e Savatteri

A conclusione della stagione 2017/18 del teatro di Agrigento, uno spettacolo folle e stravagante, una vera sorpresa. “Luna Pazza” è scritto da Gaetano Aronica e diretto da Marco Savatteri con lo stesso Aronica.

"Si conclude così - fanno sapere con una nota dalla Fondzione del 'Pirandello' - con uno spettacolo folle e stravagante, questa stagione del Teatro Pirandello di Agrigento. Un teatro che con svariate attività dimostra di essere dinamico e creativo, di avere il coraggio delle idee delle innovazione, della sperimentazione di nuovi linguaggi".

L'appuntamento è per sabato 12 alle 21 e domenica 13 maggio alle ore 17.30 andrà in andrà in scena la prima assoluta di "Luna Pazza”. Il costo del biglietto è di 10 euro per ogni ordine di posto (8 euro per gli abbonati).