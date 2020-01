In piazza Ugo La Malfa arriva "Save, un viaggio verso un futuro sostenibile"

Da domani, martedì 28 e fino al 30 gennaio, piazza Ugo La Malfa ospiterà la carovana di "Save" acronimo di sostenibilità, azione, viaggio, esperienza, "Un viaggio verso un futuro sostenibile".

L'iniziativa, oggetto di protocollo siglato con il Ministero dell'Istruzione e della ricerca, dedicata al mondo degli studenti, è finalizzata a far conoscere l'uso consapevole del denaro e all'abitudine dello "spreco zero", parte integrante di un approccio educativo coerente con una crescita sostenibile e diffusa. La manifestazione in piazza Ugo La Malfa è alla seconda edizione.