"A Walk in the Valley", è il momento della passeggiata  ambientale

Tutto pronto per "A Walk in the Valley" passeggiata ambientale organizzata dal Movimento Agrigento2030 e la collaborazione di tante associazioni culturali del territorio.

Appuntamento per domenica, 1 dicembre, con partenza alle 9 da Porta V, per percorrere un inedito e suggestivo percorso all’interno della meravigliosa Valle dei Templi, proponendo il bellissimo itinerario ambientale. Dopo l’ingresso da Porta V, si andrà alla scoperta dei mandorleti, uliveti, vigneti per la produzione di uva e vino, pistacchi, mirti, carrubbi, alberi da frutto e piante ornamentali. Inoltre si potranno ammirare i giganteschi ulivi “saraceni” censiti e catalogati come “Alberi monumentali” nel volume ”I grandi alberi di Sicilia”: “I Patriarchi della Valle dei Templi”.

Si raccomanda un abbigliamento sportivo, percorso adatto alle famiglie.

Informazioni sulla pagina Facebook Agrigento 2030 e al 3807985180.