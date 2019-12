Da Natale a Capodanno e fino all'Epifania: ecco tutti gli eventi di Agrigento

15 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 16,30 (3 turni) – Il Bosco incantato e la Casetta di Babbo Natale - Lo Schiaccianoci Via Sirio, 1 - Villaggio Mosè – a cura di Casa del Musical

ore 17 – Il Villaggio di Babbo Natale – Parrocchia di Fontanelle

ore 17,30/20 - Spettacolo natalizio del Gruppo Joy: esibizioni dei minimajoret e spettacolo di animazione natalizio

ore 18- I 4 Gusti – spettacolo di cabaret con Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro - Teatro della Posta Vecchia - Via Giambertoni, 13

ore 18- Concerto Pro Rotary Foundation “End Polio Now” Teatro Pirandello Agrigento

ore 18 – AICS - Novena itinerante via atenea, quadrivio Villaseta e Zampognari Viale della vittoria

ore 18 – AICS – Kami Piazza Stazione

ore 18.30 - Concerto di Natale - Orchestra Chat Pitre–Cattedrale di San Gerlando – Piazza Don Minzoni

ore 8,30 – Babbo Natale in 500 -ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio dell’ospedale di agrigento

16 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 16.30 - Inaugurazione della Mostra “Incontra lo strumento musicale” - Collegio dei Filippini – Via Atenea, 270

ore 18.00 Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 18.00 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19 – La Novena a Fontanelle – Via Di Giovanni 41

ore 19 - Inaugurazione del presepe - Novena con i Quartet folk – Sagrato della Cattedrale, Piazza Don Minzoni

17 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 16,00 “Impara l’arte del riciclo e trasformala in un mestiere” – Porta di Ponte

ore 16,30 – Nati per Leggere – Leggiamo insieme il Natale con i più piccoli Biblioteca comunale Franco La Rocca – Piazza Vittorio Emanuele, 3

ore 18 - Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 18 Le Novene di Natale - Villaggio Mosè

ore 18 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19 Novena in Piazzetta via delle Mura e Sorteggio al progetto “giochiamo al centro storico”

ore 19 - La novena di quartiere a Fontanelle – Piazza Amagione 7

ore 10 – 20,30 - Mostra “Incontra lo strumento musicale” – Collegio dei Filippini, Via Atenea, 270

ore 21 – Le Luci della sera- Amori (im)possibili - Rassegna cinematografica a cura di Beniamino Biondi - Teatro della Posta Vecchia - Via Giambertoni, 13

18 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 18 - Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 18 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19 – La Novena a Fontanelle – Via Gagini 24

ore 10 - 20.30 - Mostra “Incontra lo strumento musicale” – Collegio dei Filippini, Via Atenea, 270

ore 20.30 - Concerto Di Natale – SongSimphony - Orchestra di Palermo Classica – Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35



19 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 10/20.30 mostra “Incontra lo strumento musicale” – Collegio dei Filippini, Via Atenea, 270

ore 16,30 – Nati per Leggere– Leggiamo insieme il Natale per i più piccoli Biblioteca comunale Franco La Rocca – Piazza Vittorio Emanuele, 3

ore 18/20.30 Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 18.00 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19 – World Music Experience - VitousFlair - Sala Zeus Museo Pietro Griffo

ore 19 – La Novena a Fontanelle – Via Navarro della Miraglia

ore 19 - concertinodi natale (Pro loco) – Atrio Collegio dei Filippini - piazza San Giuseppe

ore 19 - Il Quintetto di fisarmoniche “VirtuousFlair”- Museo Archeologico regionale Pietro Griffo, via Passeggiata Archeologica

ore 19 – Che fine ha fatto l’uomo?– con Pippo Franco – Teatro Luigi Pirandello, via Pirandello, 35

ore 21.30 - Nebulake– Rassegna ARTEMENOS – Chiesa di San Pietro – Spazio Temenos – Via Pirandello, 1



20 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale - Palacongressi

ore 10/20.30 - Mostra “Incontra lo strumento musicale”– Collegio dei Filippini – Via Atenea, 270

ore 19 - Concertino di natale (Pro Loco) – Atrio Collegio dei Filippini - piazza San Giuseppe

ore 18- HUB GIOENI (ex Salesiani)Villaggio di Natale- Apertura stand natalizi - Degustazioni, Attrazioni natalizie - Laboratori per bambini e ragazzi - Film animati - Musica live a cura de LE MUSE Accademia di arte e spettacolo (Chiusura ore 22 )- Via Oblati

ore 18 – AICS - Novena itinerante Viale della vittoria e Zampognari via atenea

ore 18 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19 - Concertino di natale (Pro Loco) – Atrio Collegio dei Filippini - piazza San Giuseppe

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 21 – AICS – “Pillole di Rosso”

ore 18/20.30 Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 20.30 Coro Gospel Darnel Moore and the Gospel Chorale - Spazio Temenos via atenea



21 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale - Palacongressi

ore 10 /20.30 Mostra “Incontra lo strumento musicale” – Collegio dei Filippini, Via Atenea 270

ore 17 – La Magia del Natale a Fontanelle – Piazza Barone Celsa

ore 18.00 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19 – World Music Experience -JaliDiabate, Alfio Antico, Etnorabad - Sala Zeus Museo Pietro Griffo

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 18 - Spettacolo natalizio del Gruppo Joy: il teatrino dei burattini, musica, balli, mascottes. A seguire, esibizioni dei mini-talenti artistici della Città: gruppi danza/musica/scuole – Via Atenea

ore 18 – AICS - Novena itinerante Via. Atenea e Zampognari Viale della vittoria novena itinerante Villaseta

ore 19 - HUB GIOENI (ex Salesiani)Villaggio di Natale - Apertura stand natalizi - Degustazioni, Attrazioni natalizie - Laboratori per bambini e ragazzi - Film animati - Musica live a cura de LE MUSE Accademia di arte e spettacolo (Chiusura ore 22 )- Via Oblati

ore 19 - Atmosfere natalizie e concertino – piazza San Giuseppe

ore 19 – Alfio Antico - JaliDiabaté –Siciliaecantus – Etnorabad – Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo - Via Passeggiata Archeologica

ore 19 – Concerto del Coro Filarmonica Santa Cecilia – musiche di Bartoucci, D’Aquin, Da Vittoria, Liberto, Rutter, Verdi – Concattedrale di San Domenico

ore 19,30 – Festival delle Novene – Via San Girolamo

ore 21 - Come un Prodigio: Lectio Divina - Sinfonia di Natale con Vincenzo Parisi, organo e Michela Liotta, flauto traverso – Chiesa di Sant’Alfonso – Via Duomo

ore 21 - “Pensaci, Giacomino” con Leo Gullotta- Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35



22 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale - Palacongressi

ore 18 - Teatro estemporaneo per bambini sul tema del Natale - Esibizioni dei mini-talenti artistici della città: danza, musica, folk – Via Atenea

ore 18/20.30 - Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 18 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 18 Novena itinerante Viale della Vittoria Zampognari Via. Atenea

ore 19 – World Music Experience – Daria Biancardi - Sala Zeus Museo Pietro Griffo

ore 19.00 Concerto di Natale Parrocchia San Giuseppe

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 18 – Canti, suoni e nenie della Corale “Jerusalem”, Pino Russello – Piazzale Caos Agrigento

ore 18 “Illuminiamo Agrigento” – Le edicole sacre

ore 19 – Daria Biancardi - "A soulful Christmas" -Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo – Via Passeggiata Archeologica

ore 21 - La grande novena di Natale – Quartet Folk – Cattedrale di San Gerlando – Piazza Don Minzoni

ore 21 “Pensaci, Giacomino” con Leo Gullotta- Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35



23 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 18 – Il Circo interattivo - Attività ricreative e di animazione per i bambini - bolle di sapone e mascottes. Animazione per i più piccini e spettacolo circense ed artistico con Mangiafuoco– Via Atenea

ore 18.00 Novena liturgica e SS Messa Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 19.15 Momento di riflessione al presepe

ore 19,30 “A Nuvena” Parrocchia di San Michele (Badiola)

ore 18 Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 19 – La Novena a Fontanelle – Via Navarro della Miraglia

24 Dicembre

dalle 10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ore 18/20.30 Novene e Atmosfere natalizie in via Atenea e dintorni

ore 23,00 Veglia e Messa di Natale in Cattedrale – Piazza Don Minzoni



26 Dicembre

dalle10 alle ore 13 e dalle 17 alle ore 20 – La Casa di Babbo Natale– Palacongressi a cura di Cartoonia Animazione - Palacongressi – Viale Sciascia

ACSI – ore 18.00 Spettacolo quartet folk

ore 20.30 ACSI Ape Burrata – Piazza Pirandello



27 Dicembre

ore 20.30 JosieTylalor Gospel Singer - con Massimo Di Cataldo – Cattedrale di San Gerlando – Piazza Don Minzoni

28 Dicembre

ore 21.00 Opera 1° Teatrale Pirandello“ Villa Malgiocondo” al Museo Archeologico Pietro Griffo



29 Dicembre

ore 21.00 Opera 1° Teatrale Pirandello“ VillaMalgiocondo” al Museo Archeologico Pietro Griffo

ore 18 –Il Capodanno dei Bambini -Un modo divertente per i più piccini di attendere il nuovo anno con giochi, danze, zucchero filato, bolle di sapone, mascottes, esibizioni di danza caraibica – Via Atenea



30 Dicembre

ore 21 Katia Ricciarelli in concerto – Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35



31 Dicembre

Concerto in piazza – Salutiamo insieme il 2020 GuePequeno&DJSET Marco Catalano

1 Gennaio

ore 18 -Concerto di Capodanno -Orchestra filarmonica e Coro polifonico della Fondazione Teatro Luigi Pirandello – Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35

4 Gennaio

ore 21 -“Anna dei miracoli” con Mascia Musy - Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35

5 Gennaio

ore 11 – L’animazione per bambini con Master Pasticcione - musica, balli, mascottes e laboratorio di creazione dolci con i bambini – Piazza Giglia – San Leone

ore 17,30 - “Anna dei miracoli” con Mascia Musy - Teatro Luigi Pirandello – Piazza Pirandello, 35

6 Gennaio

ore 16 “A Festa di TRI RE” – reppresentazione storico dell’epifania - da piazza Madonna degli angeli al presepe di via san girolamo

ore 18 – SuperTombola Natalizia a Premi per bambini e famiglie – Biblioteca comunale F. La Rocca – Via Atenea 270



Inoltre

Le novene alla Cattedrale di San Gerlando (16-23 Dicembre)

Le novene alla Valle dei Templi e all’Ospedale (Compagnia Folklorica Città dei Templi e Ass.Cult. Eur. - Dario Danile)

Le novene scalinata Madonna degli Angeli, vie Porcello, Celauro, Giambertoni (Ass. Cult. Compagnia Tradizioni Popolari - Nenè Sciortino)

Le novene dell’Ass. Concordia – Vincenzo Piscopo (San Gregorio, Villaggio Mosè, San Leone, Villaggio Peruzzo)

Le novene nelle vie Dante, Garibaldi, Gioeni, Dante (Ass. Fiori del Mandorlo – Filippo Mandracchia)

Le novene alla Badiola, nelle vie San Girolamo, Duomo, delle Mura, Matteotti, Santa Maria dei Greci (Akropolis – Giovanni Costanza)

Le novene al Don Guanella (Terra do Suli – Filippo Alfano)

Le novene in via Dante e a Fontanelle (Ass. Sicilia 2000 – Lorenzo Di Blasi)

Immagini e parole, parole e immagini - Installazione di Manlio Iacopinelli – Chiesa di San Lorenzo ViaAtenea (13 DICEMBRE - 6 GENNAIO)