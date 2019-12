Ingegneri, una mostra fotografica sulle opere del costruttore Pier Luigi Nervi

Sarà inaugurata domani, 14 dicembre, alle 10,30 presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, in via Gaglio una mostra fotografica sulle opere dell’ingegnere e costruttore italiano Pier Luigi Nervi.

L’iniziativa, che ha il patrocinio della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e del Consiglio nazionale degli Ingegneri, vuol rendere onore e consentire la più ampia conoscenza delle opere di un grande pioniere degli studi sulle strutture metalliche e in cemento, autore di alcune delle più eleganti ed avveniristiche opere oggi presenti in Italia come lo stadio comunale di Firenze, il palazzo delle esposizioni di Torino, il palazzo dello sport a Roma e la sala conferenze del palazzo dell’Unesco a Parigi.

I visitatori potranno ammirare 16 foto, alcune delle quali di grande formato, che ritrarranno alcune degli edifici che recano la firma di Nervi.

“Teniamo particolarmente a questa iniziativa – spiega il presidente dell’Ordine degli Ingegneri Calogero Zicari – perché consentirà anche al grande pubblico di conoscere il genio di un grande ingegnere che ha letteralmente rivoluzionato con i suoi studi i procedimenti costruttivi nel campo della cosiddetta prefabbricazione strutturale. Crediamo fermamente che la sede dell’Ordine non sia solo la casa degli ingegneri, ma lo sia di tutti i cittadini”.

La mostra sarà fruibile tutte le mattine, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 solo lunedì, martedì e venerdì.