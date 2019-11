"Arte e tradizione del costume in Sicilia", si presenta il catalogo della mostra

Sabato 23, la sala Zeus del museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento ospiterà - alle 17,30 - la presentazione del catalogo della mostra “Arte e tradizione del costume in Sicilia. Memoria e identità dalle collezioni private (casa editrice “Plumelia” Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l. Bagheria) a cura della storica dell’arte Doresita Marino. L’evento sarà aperto dai saluti del direttore del Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta, e del sindaco di Agrigento Calogero Firetto.



La presentazione del catalogo vedrà l’intervento di Giuseppe Parello, direttore Servizi parchi e siti Unesco (assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia), promotore insieme al Parco archeologico paesaggistico della mostra arte e tradizione del costume in Sicilia, organizzata in occasione degli eventi della 74°edizione del festival Mandorlo in fiore presso il museo Piero Griffo (svoltosi dal 2 al 22 marzo 2019).



Introduce la Prof. di Costume e Scenografia dell’Accademia di Belle Arti d Noto, Stefania Federico. Interverranno insieme all’autrice del catalogo e curatrice, Doresita Marino, alcuni protagonisti della mostra, Milco Dalacchi collezionista di abiti d’epoca, e Melchiorre Di Salvo(Bagheria) artigiano dell’arte del ricamo degli Armmiggi.



L’evento sarà allietato da un piccolo spettacolo musicale a intermezzo “Musica & Costume” che vedrà protagonisti due valenti giovani della città di Agrigento, il pianista Leonardo Scicolone, e la voce mezzosoprano di Giulia Alletto.

Si conclude con "I canti della tradizione orale del popolo siciliano", attraverso l’esibizione di Melchiorre Di Salvo di Bagheria (già protagonista nelle interpretazioni canori della tradizione orale nel film di Baària di Giuseppe Tornatore) con il “Canto del carrettiere”

*Durante l’evento sarà possibile acquistare il Catalogo della Mostra

*In occasione saranno presentati gli studi sull’affresco del chiostro di san Nicola di Agrigento: testimonianza inedita dell’arte tardo medievale

* Saranno presenti i collezionisti e gli artisti della mostra