"Motoraduno degli angeli": l'evento per non dimenticare le vittime della strada

Anche ad Agrigento, domenica prossima, verrà celebrata la “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada”. Istituita in Italia nel 2017, la giornata si configura come un vero e proprio riconoscimento nei confronti di chi ha perso la vita sulla strada. Tuttavia – come sottolinea l’Aifvs- la giornata non può ridursi nel ricordo di un giorno, ma impegna le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale.

L’Aifevs, associazione italiana familiari e vittime della strada onlus di Agrigento, aderisce all’iniziativa, dedicando una giornata a tutte le vittime della strada della nostra provincia. “L’Aifevs di Agrigento - spiega Antonella Mistretta, facilitatrice Gruppo AMA- – è nata al Villaggio Mosè per volere di alcuni genitori che hanno perso giovani figli in incidenti stradali. L’elaborazione del lutto per la perdita di un figlio non è assolutamente un percorso semplice e lineare. Canalizzare le proprie energie positivamente, promuovendo una cultura basta sul rispetto delle leggi, con particolare riferimento al codice stradale, aiuta i familiari delle vittime non solo a tenere vivo il ricordo dei propri figli, ma li rende soprattutto testimoni autentici nel promuovere la sicurezza sulle strade. Il messaggio che questi genitori vogliono lanciare alla collettività e alle istituzioni è chiaro: una maggiore prudenza potrebbe salvare giovani vite ed evitare un dolore immenso a chi rimane”.

I volontari dell’associazione, domenica prossima, invitano la collettività a partecipare alla passeggiata commemorativa che partendo da Agrigento dal piazzale Ugo La Malfa raggiungerà la chiesa di San Gregorio al Villaggio Mosè, passando per le vie della città e sostando in alcuni dei luoghi dove giovani vittime hanno perso la vita.

“Abbiamo invitato i partecipanti all’iniziativa ad indossare qualcosa di nero al braccio in segno di lutto - spiega Carmelina Nobile, coordinatrice dell’associazione - . Si tratta di un piccolo simbolo che ci accomuna nella condivisione del nostro dolore, un dolore che cerchiamo di elaborare all'interno del gruppo di auto mutuo aiuto per l'elaborazione del lutto con tutti i genitori della nostra sede. Il gruppo AMA è uno degli strumenti di cui i membri della nostra associazione si avvalgono per condividere il dolore e supportarsi a vicenda, passando dalla cura del dolore alla cura del ricordo e testimoniando che insieme si più riuscire a non isolarsi e continuare una vita cambiata dal dolore”.

La giornata commemorativa si concluderà con la celebrazione di una messa dedicata a tutte le vittime della strada e con la benedizione di caschi e delle moto di tutti i partecipanti.