Famiglie al museo con "C’era una volta… il giardino segreto di Villa Aurea"

Il Polo culturale di Agrigento promuove, in collaborazione con Coopculture, in occasione di F@Mu 2019, Famiglie al Museo, la visita didattica “C’era una volta… il giardino segreto di Villa Aurea” domenica 13 ottobre alle 11,30 nel Parco archeologico della Valle dei Templi. In occasione di questa giornata le famiglie avranno la possibilità di riscoprire il giardino di Villa Aurea e di conoscere quali sono i tipi di piante al suo interno. Le essenze e gli alberi del Giardino verranno raccontate anche ai più piccini con la storia di Altea e Amaranto, due fanciulli dell’antica Akragas, che, grazie a particolari capacità, riuscivano ad ascoltare e ripetere i “segreti” più profondi delle essenze vegetali e piante del Giardino di Villa Aurea, così da conoscerne l’origine e l’uso che se ne faceva nell’antichità.

Il racconto coinvolgerà adulti e bambini in un viaggio nella storia e nel tempo sull’area del Giardino di Villa Aurea: dall’età greca, all’età paleocristiana fino alla creazione del Giardino con Alexander HardCastle. Appuntamento al cancello di accesso a Villa Aurea, tra il tempio della Concordia e il tempio di Ercole, lungo la Via Sacra. L'iniziativa è adata a bambini dai 6 ai 12 anni. Gli adulti accompagnatori pagheranno solo l’ingresso al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi.