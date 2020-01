"Famiglie connesse o diconnesse? Scuola Chiesa & family”: è tempo di dibattito

Dopo il successo del primo incontro, la pastorale familiare dell’Unità Mater Misericordiae di Agrigento invita le famiglie ad un secondo incontro-dibattito che si terrà domenica 26 gennaio alle ore 16.30, presso il salone Don Milani della Basilica dell’Immacolata, sul tema “Famiglie connesse o diconnesse? Scuola Chiesa & family”, dibattito aperto a tutto il territorio sui temi dell’educazione. Relatrice sarà la prof.ssa Anna Rita Gangarossa dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Agrigento Centro. Introdurrà i lavori il parroco hon Giuseppe Veneziano; coordinatori saranno Gerlando Picone e Giovanna Cavaleri, responsabili delle famiglie.

Su questo evento Giovanna Cavaleri dichiara: “Quest’anno, seguendo le indicazioni del piano pastorale, stiamo privilegiando un’attenzione particolare alle famiglie, pensando e proponendo un percorso che risponda alle sfide educative del nostro tempo. Scuola e comunità cristiana sono ambiti di vita che devono trovare confronto, dialogo e sinergie. Entrambe sono direttamente interpellate a rispondere alle sfide educative che possono essere affrontate solamente insieme, nella logica delle alleanze educative con le famiglie .Nel vangelo di Luca troviamo una domanda fondamentale: 'Chi sarà mai questo bambino?'. Questa domanda se la pongono i genitori alla nascita del proprio figlio. È una domanda che si pone anche la scuola, quando è chiamata a riconoscere , accompagnare e orientare il progetto di vita dello studente. È una domanda che si pone la Chiesa, quando è chiamata ad accompagnare la crescita spirituale del fanciullo riconoscendolo come immagine e somiglianza di Dio e aiutandolo nel suo discernimento vocazionale. Al centro c’è il bambino, con i suoi bisogni, con le sue aspirazioni, con la sua identità. La famiglia, la Scuola e la Chiesa diventano i luoghi privilegiati di educazione che, se riescono tra loro a vivere in stretta armonia, possono davvero essere significativi per i giovani cittadini del domani! È necessario incontrarsi e creare quella sinergica e sana connessione nel territorio per il bene dei nostri figli!".