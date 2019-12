Lotta alla poliomelite, concerto di beneficenza al teatro Pirandello

I Rotary club dell'area Akragas, col patrocinio del Comune di Agrigento, hanno organizzato un concerto di beneficenza pro Rotary foundation, l’evento si svolgerà il 15 dicembre alle ore 18 al teatro Pirandello di Agrigento. Il concerto sarà eseguito dall'orchestra dell'istituto superiore di studi musicali “Arturo Toscanini“ di Ribera.

La Rotary Fondation ha speso nel mondo oltre 4 miliardi di dollari in progetti sostenibili e capaci di cambiare in meglio la qualità della vita; in collaborazione con la Fondazione Bill & Melinda Gates ha vaccinato oltre 2.500.000.000 bambini lottando per eradicare la polio in tutti i paesi del mondo.

Il Presidente del Rotary Club Agrigento Tommaso Scribani afferma: "La poliomielite è una malattia per la quale non esiste una cura, è altamente contagiosa e colpisce soprattutto i bambini, l’unica arma è il vaccino. Abbiamo ridotto i casi pre-senti in tutto il mondo del 99,9%, la Rotary Foundation ha messo in atto uno sfor-zoeconomico e di volontariato che probabilmente non ha eguali nella storia dell’uomo. Abbiamo voluto organizzare questo evento per contribuire all’acquisto dei vaccini perchè fino a quando non riusciremo ad eradicare definitivamente la polio ogni bambino sarà a rischio.

Club partecipanti: Agrigento, Aragona, Bivona, Canicattì, Licata, Menfi, Ribera, Sciacca.