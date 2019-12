"Gli agrigentini raccontano Agrigento", i ricordi di un tempo lontano: il programma

Su iniziativa dell’associazione Epea, ente per l’educazione degli adulti, si terrà giovedì 5 dicembre alle 18 presso il distretto turistico Valle dei Templi, al viale della Vittoria, ad Agrigento un incontro del suggestivo tema: "Gli agrigentini raccontano Agrigento".

Nel corso dell’iniziativa verranno letti testi di agrigentini che negli ultimi sette-otto decenni ci hanno presentato nei loro scritti una emozionante descrizione della loro vita nei quartieri della vecchia Girgenti, dove potevano giocare serenamente perché non vi erano macchine e pericoli; i loro primi amori, sbocciati magari danzando alla Focetta, dove venivano anche proclamate le miss; le esperienze scolastiche, ad esempio nelle scuole dei salesiani dove trovavi anche una minestra e tanti bambini con cui giocare; ma anche “quell’altra Agrigento”, che si animava in particolare di notte, in via Gallo, alla ricerca di amori proibiti, e molto altro ancora, mentre su uno schermo scorreranno immagini d'epoca.

Il pubblico che parteciperà potrà spontaneamente intervenire per presentare i propri ricordi agrigentini. Interverranno il coro di clarinetti degli studenti del liceo musicale “Empedocle” guidati dal maestro Carmelo Farruggia e la soprano Fiammetta Bellanca.