L'Adas torna in piazza. Due i punti di raccolta nel fine settimana. Domenica 1 marzo a Favara in Piazza Cavour dalle 8.00 alle 12.00 ed a Naro in Piazza Sant’Agostino presso i Contemplattivi dalle ore 8.00 alle 12.00.

A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.