Via alla raccolta sangue, l'Adas torna in piazza: ecco dove

L'Adas torna in piazza. Sono due le raccolta previste per il fine settimana. Si comincerà domenica 14 giugno a Comitini in piazza Umberto dalle 8 alle 12 ed a Porto Empedocle in via Marconi dalle 8 alle 12

"A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione".