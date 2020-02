L'Adas chiama a raccolta i donatori. Domenica 23 febbraio a Palma di Montechiaro in piazza Bonfiglio dalle 8 alle 12 ed a Raffadali in Via Dei Fiumi dalle ore 8 alle 12. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione.