Il cinema nell’offerta formativa dell’accademia Michelangelo: ecco l’attore Salvatore Lazzaro

L’Accademia Agrigento si arricchisce di nuove prestigiose collaborazioni, infatti nell’anno accademico 2018/19 conterà tra i propri docenti anche Salvatore Lazzaro. Attore di teatro, cinema e televisione, oltre la lunga filmografia, Lazzaro ha iniziato con Sikelia, società di produzione di Rossana Danile, il suo percorso di regista con il medio metraggio Aadil, che si è aggiudicato la Targa Aif al Festival del cinema di frontiera di Marzamemi.

Il cinema, quindi, entra a pieno titolo nell’offerta formativa dell’Accademia di BB AA “Michelangelo” di Agrigento, con l’obiettivo di sviluppare le azioni previste del Piano delle arti (istituito ai sensi dell’articolo 5, con decreto legislativo del 13/7/ 2017), che prevede “Una nuova concezione della scuola in cui trova piena cittadinanza la dimensione della conoscenza delle manifestazioni e l’espressività artistiche”, con un vasto programma di seminari, master e incontri.

L’accademia mette a disposizione la sua quarantennale esperienza al servizio del territorio e soprattutto degli istituti scolastici della provincia, in un’ottica di orientamento e di valorizzazione della professionalità dei docenti, divenendo, sempre più, luogo di costruzione, sperimentazione e divulgazione di buone pratiche, garantendo un’Alta Formazione sia in campo artistico, sia attraverso percorsi didattici innovativi per nuove professioni.

Un rinnovato piano di studi, con attività diversificate che verranno rese note nel corso della Giornata della creatività e del talento, manifestazione aperta alla città e agli studenti, prevista in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2018/19.

Ulteriori dettagli verranno esposti durante la conferenza di venerdì 9 novembre, attesa per le 10,30, in via Bac Bac 7 ad Agrigento, sede dell’Accademia Michelangelo. Saranno presenti, insieme al direttore Alfredo Prado, la produttrice Rossana Danile e il regista e attore Salvatore Lazzaro.