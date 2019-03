"Abitiamo il mondo, costruiamo la pace": l'evento a Favara

"L'ordine Francescano Secolare di Favara insieme ai Frati Minori - ci dice Carmelo Vitello ministro OFS - hanno pensato di offrire delle giornate di riflessione con lo scopo di creare spazi di confronto aperto sulle tematiche sociali, per una comunità proiettata sul territorio: "Abitiamo il mondo costruiamo la Pace".

Questo il primo incontro: "Non so perché ti odio”. Cogliere i segni dei tempi: Riflessioni sui fenomeni migratori come sfida e opportunità per le comunità cristiane. "Contro la cultura dell’odio… costruiamo una società fraterna*

L'evento tratterà un approfondimento sui fenomeni migratori, sull'accoglienza e il razzismo . L'incontro, che darà spazio alle riflessioni di tutti, sarà portato avanti da esperti del settore: Roberta Di Rosa, ricercatrice e docente presso il polo universitario di Agrigento, il marito Alberto Todaro, insegnante, scrittore nonché da sempre impegnato nella nostra missione Agrigentina di Ismani e Valerio Landri, direttore regionale della Caritas siciliana.

La giornata si terrà sabato 23 marzo alle 17.30 presso il salone Agape del convento San Francesco di Favara.