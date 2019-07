"Abacus", attivazione bacini culturali siciliani: ecco i comuni dell'Agrigentino presenti

Dal prossimo 17 luglio prende il via il progetto “Abacus", l'attivazione dei bacini culturali siciliani. L'iniziativa di innovazione sociale nell’ambito della promozione delle forme di aggregazione e socializzazione dei "Giovani siciliani" per la costituzione di una “comunità di interpretazione e conoscenza” delle risorse territoriali, che dall’area metropolitana di Palermo e della costa tirrenica raggiungono il Canale di Sicilia ed i comuni dell'Agrigentino, come Sambuca di Sicilia, Menfi e Sciacca.

Il progetto nato dalla sinergia tra Euspiche MeRidies, l’istituto professionale “Pietro Piazza” di Palermo e l’Istituto d’istruzione secondaria superiore “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca, prevede nuove forme di collaborazione tra i giovani per creare percorsi professionalizzanti e culturali anche attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali e format itineranti progettati e realizzati in cooperazione tra le Comunità giovanili del territorio.

Con il progetto Abacus – spiega Francesca Cerami, presidente di Eupsiche – sarà possibile stimolare le comunità interessate intorno al tema della ‘rigenerazione culturale’ e della creazione di imprese”. Numerose le attività previste nel progetto: 'Community, workshop itineranti, attività autogestite, piattaforme web di dialogo e interazione – conclude Cerami - sostanzieranno il nostro progetto, una vera e propria comunità dentro la comunità, per fare sistema e connettere i nodi pubblici e privati della rete locale direzionandone le energie verso il rilancio socio-economico dei territori siciliani”.