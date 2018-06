Via alla rassegna di Ribera: "Teatrando sotto la luna"

Riparte la quinta edizione di “Teatrando sotto la luna”, rassegna teatrale pre-estiva, a cura della Parrocchia San Giovanni Bosco di Ribera, nella bellissima cornice dell’oratorio Don Giustino Russolillo, in via Verga. La manifestazione è guidata da padre Arley Tobar, con il patrocinio del Comune di Ribera, dell’emittente radiofonica Radio Torre Ribera e del Lions Club di Ribera.

La rassegna, che prevede la partecipazione di diverse compagnie, ha uno scopo essenzialmente benefico. Tutto il ricavato delle serate, come negli anni passati, sarà devoluto alla parrocchia per la ristrutturazione e il mantenimento dell’oratorio e per alcune famiglie povere che frequentano la comunità ecclesiale.



Il Sipario si aprirà sabato 16 Giugno alle ore 21.00 con “Signor Tenente” di A. Grasso per la regia di P. Vita e E. Casa, a cura del gruppo teatrale TestiKueti.



Il secondo appuntamento sarà venerdì 22 Giugno ore 21.00 con l'Associazione culturale “Teatro e Amicizia Allavam” che presenterà “L'incidente” di L. Lunari.



Il terzo appuntamento sarà sabato 30 giugno alle ore 21.00 e vede una partecipazione eccellente, una novità in assoluta per la manifestazione. Infatti dopo il grande successo di critica e pubblico ottenuto nei teatri palermitani e prima di prendere il volo per una tournee estiva a circuito nazionale, direttamente da Palermo arriva il gruppo artistico “Lab. Teatro che passione – artisti si nasce di Salvo Caminita” che ha accolto l'invito dell'organizzazione a presentare il proprio spettacolo al pubblico di Ribera.

Si tratta di “SISTER ACT MUSICAL – UNO SVITATO IN ABITO DA SUORA” uno dei musical più amati dal pubblico, di quelli che lasciano il segno e fanno venir voglia di tornare a teatro per rivederli ancora una volta. Attori che cantano, ballano, recitano… e fanno divertire!

Il ciclone che arriva e mette sottosopra il convento non sarà questa volta Whoopi Goldberg, come nell'omonimo film del ’92, ma l'attore palermitano Salvo Caminita, comico apprezzato per i suoi differenti personaggi portati in giro per l'Italia, che sarà ancora protagonista in un ruolo tutto nuovo ed originale, come nuove ed originali sono le musiche, i testi e le coreografie. Lo spettacolo è un libero adattamento dell'attore palermitano che ne ha curato regia, musiche e testi. Con la partecipazione di attori, di cantanti e di ballerini professionisti già affermati nel settore spettacolo e teatro e con la presenza di giovani talenti in crescita che si formano continuamente all'interno del gruppo artistico, il cast del “Lab. Teatro che passione” è composto da Salvo Caminita, Emma Stamelluti, Mariagrazia Saccaro, Andrea Lombardo, Mirko Donnarumma, Giorgia Mistretta, Salvo Galvano, Ernesta di Raimondo, Ilenia Lo Iacono, Alice Safonte, Elisa Verdi, Claudia Billeci, Antonino Tortomasi, Angela Vicari, Mauro Russo, Sara Mancuso.

Insomma uno spettacolo ricco di sorprese!



La rassegna si concluderà sabato 7 Luglio con “Serata conviviale - state buoni se potete” dell'oratorio San Filippo Neri, a cura di “Cibo e teatro in allegria.” Nell’ultima serata, con il teatro in allegria, saranno offerte agli spettatori pietanze locali.