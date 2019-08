"A Piedi Skalzi", il festival della musica: l'evento in spiaggia

“A Piedi Skalzi” è Il primo vero Festival ad Agrigento, promosso da AgriSound e OceanoMare, che abbraccia la musica reggae, folk, ska, afro, dancehall e balkanica realizzato sulla costa di San Leone torna quest’anno per la seconda edizione con un programma ancora più ricco e tanti ospiti. Dj set, live music band, giocolieri, fuoco, dancers, performer e street food. Si comincia venerdì 16 agosto alle 19 con il dj set al tramonto e l’aperitivo. Poi i giochi di fuoco e l’apertura dell’area street food. Alle 22 circa si accenderanno le luci sul palco per ospitare la Reggae Zone Family e, a seguire, il primo dei due grandi concerti in esclusiva: lo showcase di Mama Marjas direttamente dalla Puglia. In consolle, sia venerdì che sabato, si alterneranno Dj Biting, Mr. Bomboklat, Onekillah, Don Ciccio, Angelo Agosto e Andrea Cassaro. Sabato 17 il gran finale con l’apertura del live affidata alla band “di casa” dei Cammurria e poi il concerto di Jovine dei 99 Posse che, tra l’altro, ha partecipato a The Voice of Italy. Gli ospiti saranno presentati sul palco da Riccardo GaZ.

Con “A Piedi Skalzi” la città dei templi mette in risalto i migliori artisti e band siciliani con special guest che si sono distinti negli ultimi anni nel panorama della musica indipendente, raccontando nei loro testi storie di vita vissuta divenendo così icone indiscusse della Sicilia. Il concept creativo alla base dell’evento vuole mettere in risalto l'arte, la musica, i giovani e la splendida spiaggia del nostro litorale dal quale è nato il titolo della manifestazione: gioco di parole, appunto, tra lo “Ska” e la musica da spiaggia con la necessità di viverla a piedi nudi. La manifestazione è quindi costruita interamente sull’emozione che nasce dall’assistere a qualcosa di unico, ricercato e curato nei minimi dettagli. Le serate si apriranno con un coreografico dinner buffet accompagnato dal dj set per proseguire poi con la musica live. Si assisterà anche ad un momento di arte da strada/circense con uno spettacolo di fuoco. Tutto ciò documentato da foto professionali e video ufficiale.