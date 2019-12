Babbo Natale arriva in "500", visita speciale al reparto pediatria del "San Giovanni di Dio"

Per il terzo anno consecutivo il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Agrigento, in occasione del Santo Natale, organizza domenica 15 dicembre alle 10 la terza Edizione “Babbo Natale in 500”. Grazie alla collaborazione dell’associazione di volontariato Avulss, verrà effettuata una visita speciale al reparto di Pediatria e al reparto di lunga degenza dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per portare, insieme a Babbo Natale, un sorriso e dei doni a tutti i bimbi e anziani ricoverati. I partecipanti si ritroveranno nel piazzale antistante l’Ospedale per poi raggiungere i due reparti. L'iniziativa, per il terzo anno di fila, è pronta a raccogliere consensi. L'evento, negli anni passati, è stato tra i più apprezzati.

