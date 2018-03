Assistenza ai cittadini su tutele e welfare, incontri dell'Inca Cgil

Saranno tre gli incontri previsti nell'Agrigentino nell'ambito dell'iniziativa “Ad ognuno il diritto alla tutela”. Con questo slogan, il 24 marzo prossimo l’Inca, insieme alla Cgil, sarà in oltre 150 piazze delle principali regioni, a partire dalle 10, per far emergere l'attività di assistenza individuale, che ogni anno assicura a milioni di cittadini e cittadine, su materie previdenziali e socio assistenziali.

Gli appuntamenti agrigentini saranno a Licata, il 22 marzo, al mercato, il 23 al mercato di Agrigento ed il 24 in piazza Noceto a Sciacca. Parteciperanno a questa giornata della tutela i dirigenti dell’Inca e della Cgil, presente Massimo Raso, segretario generale della Cgil Agrigento, insieme a Franco Virone, direttore Inca. All'iniziativa di Sciacca parteciperanno anche Franco Colletti, coordinatore Cgil Sciacca.

L’esperienza, già realizzata più volte, vedrà il coinvolgimento di tutti gli operatori e le operatrici del Patronato della Cgil che, utilizzando anche uffici mobili, offriranno i loro servizi nelle piazze per dare tutte le informazioni necessarie sulle prestazioni di welfare, pensioni, previdenza, infortuni, malattie professionali, permessi e congedi per maternità/paternità, invalidità civile, politiche migratorie e tanto altro ancora. Materie sulle quali il legislatore, soprattutto negli ultimi anni intervenendo ripetutamente, ha modificato nel profondo le modalità di riconoscimento.