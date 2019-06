Volotea ripristina i collegamenti aerei fra Lampedusa, Torino e Genova

Volotea, la compagnia cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, il primo giugno ha ripristinato i voli da Lampedusa verso Genova (rotta operata in esclusiva con 1 frequenza settimanale, il sabato) e Torino (rotta operata in esclusiva con due frequenze settimanali - sabato e domenica). Le 2 rotte si vanno ad aggiungere ai 3 collegamenti già operativi alla volta di Venezia, Verona e Milano Bergamo.

“Siamo davvero felici di tornare a collegare Lampedusa con Torino e Genova. Ora la nostra offerta da e per lo scalo lampedusano è davvero completa: grazie ai nostri collegamenti, sempre comodi, veloci e diretti, accorciamo le distanze tra una delle più belle isole del mediterraneo e 5 città italiane - ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. A bordo dei nostri aeromobili sarà ancora più facile decollare da Venezia, Milano Bergamo, Verona, Genova e Torino, per concedersi un rilassante short break all’insegna di mare, buon cibo e calette mozzafiato, su una tra le più belle isole del Mar Mediterraneo”.