Viaggi gratis in Europa per i diciottenni agrigentini: un click day per la selezione

Viaggi gratis in Europa per i nati nell’anno Duemila. Ne danno notizia i consiglieri comunali Iacolino e Falzone, con una nota.

L’opportunità arriva grazie al progetto europeo DiscoverEU, che offre la possibilità ai giovani cittadini di stati membri dell'Unione Europea, come l'Italia, nati nel 2000, di viaggiare gratuitamente per l'Europa nel periodo compreso fra il 15 aprile 2019 ed il 31 ottobre 2019.

Viaggi sino a 30 giorni facendo tappa anche in più Paesi. Per partecipare alla selezione, è stato organizzato un click-day per il 29 novembre a partire dalle ore 12.

“Tutti i Millennial agrigentini, nati dal 1-1-2000 al 31-12-2000 – scrivono i consiglieri in una nota –, avranno la possibilità di accedere ad una misura innovativa che apre le porte dell'Europa rispondendo a 5 domande al momento dell'iscrizione on line al seguente link:https://europa.eu/youth/discovereu.it. Una splendida opportunità di esplorare l'Europa che permetterà di vivere un’esperienza ricca di eventi con altri giovani provenienti da altre realtà nell'ambito di un progetto che mira ad un effettiva integrazione europea".