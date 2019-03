Export all'estero dei prodotti locali, la provincia arranca: perso il 5%

Export siciliano, la Sicilia è fra le poche regioni italiane ad avere avuto nel 2018 un export in netta crescita, ma questo non vale per la provincia di Agrigento.

Nel corso di tutto il 2018, infatti, il fatturato del commercio estero nell'isola, secondo Unioncamere Sicilia, si è attestato complessivamente sui 10,7 miliardi di euro con un aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente quando il fatturato totale è stato di 9,3 miliardi. Fra le province con il miglior andamento del fatturato delle esportazioni, svetta Palermo con una crescita del 54%, seguita da Siracusa con +17% che si conferma la provincia che detiene il 62% dell’export dell’isola, seguita da Catania (+15%) e Trapani con un +12%. Positivo anche Ragusa (+10%), e Messina (+3%). Trend negativo, invece, a Caltanissetta (-24%), Agrigento (-5%) e Enna (-1%).