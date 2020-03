Troppo carico di lavoro per delle precarie 50enni, la Cisl Fp: "Il sindaco faccia qualcosa"

"Cinque lavoratrici donna tra i 52-58 anni impegnate in attività su strada per cinque ore al giorno, a volte impossibilitate persino ad utilizzare i servizi igienici e sottoposte a carichi di lavoro che non sono in grado di reggere. Abbiamo chiesto più volte al sindaco Nino Contino di prendere provvedimenti per questa situazione, ma ad oggi non ci risulta abbia adottato qualsivoglia misura, se si eccettua la poco gradevole abitudine di richiamare le lavoratrici in modo ufficioso per le lamentele rappresentate al sindacato”. Ad intervenire sulla spigolosa vicenda, che riguarda cinque dipendenti comunali precarie di categoria A del Comune di Comitini, è il segretario generale della Cisl Fp per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Floriana Russo Introito.

“Alcune di loro hanno dovuto rivolgersi alle cure mediche per problemi di pressione nei mesi scorsi mentre si trovavano a lavorare, in piena estate, a diserbare alcune zone lontane dal centro abitato – continua Russo Introito -, segno che è necessario un approfondimento in termini di accertamenti medici. Inoltre le stesse lavoratrici denunciano di non essere in possesso di adeguati strumenti di protezione individuali, stante che la norma prevederebbe anche la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione ai carichi di lavoro e obbliga il datore di lavoro alla progettazione e organizzazione dei luoghi in cui si opera. Ci chiediamo come questo possa essere realizzato – continua – se il personale si trova impegnato in zone molto distanti dal centro abitato, dove è chiamato ad effettuare interventi di diserbo anche in piena campagna, sia nel periodo estivo che in quello invernale, esponendolo, di fatto, a inutili rischi per la salute. Per questo la Cisl Fp chiede al sindaco Contino di adottare le misure necessarie per garantire la salute delle lavoratrici (essendo il primo cittadino tra l’altro un medico) e soprattutto di valutare la possibilità di ruotare il personale, essendo il Comune di Comitini dotato di altri lavoratori della medesima categoria".