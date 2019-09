Turismo, classificati altri 31 nuovi B&B: più di 150 posti a disposizione

Sono oltre 150 i nuovi posti letto a disposizione dei turisti che visitano la provincia. L'attività del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha permesso infatti di classificare ben 31 nuove strutture ricettive tra bed and breakfast, che assorbono la maggior parte dei nuovi posti letti (119), affittacamere e case vacanza, e che dunque incrementano la dotazione complessiva in provincia, con un trend in costante ascesa. Le nuove strutture ricettive si trovano nei comuni di Agrigento, Licata, Favara, Sciacca, Canicattì, Realmonte, Porto Empedocle, Sambuca di Sicilia, Montallegro e San Biagio Platani. Le determinazioni dirigenziali relative alle nuove classificazioni sono state trasmesse ai Comuni competenti per territorio e ai Servizi Turistici Regionali.

Queste le nuove strutture ricettive:

“B&B Marcella”, a Licata in via Generale Dalla Chiesa., Tre Stelle, 2 camere, 2 posti letto

“B&B AF Rooms”, a Favara in via Soldato Di Benedetto, Tre Stelle, 2 camere, 4 posti letto;

“B&B Sciuri di Girgenti”, ad Agrigento in via P.S. Mattarella, Due Stelle, 2 camere, 4 posti letto;

“B&B Alma Suite”, ad Agrigento, in viale Emporium, Tre Stelle, 3 camere, 8 posti letto;

“B&B La Terrazza Mosè”, ad Agrigento in viale Cannatello, Una Stella, 1 camera e 1 posto letto;

“B&B Collina su mare” a Palma di Montechiaro in C.da Gibildolce, Tre Stelle, 1 camera, 2 posti letto;

“B&B Le Teste di moro”, ad Agrigento in via Garufo, Tre Stelle, 2 camere e 5 posti letto;

“B&B Marchese Sant'Andrea” a Licata in C.le Maltese, Tre Stelle, 1 camera e 4 posti letto;

“B&B Chic and Beauty” ad Agrigento in via Belvedere, Tre Stelle, 1 camera e 2 posti letto;

“B&B da Tony Palermo”, ad Agrigento in via Acrone, Tre stelle, 3 camere e 6 posti letto;

“B&B Terra Nostra” ad Agrigento in C.da Borangio, Tre Stelle, 5 camera e 13 posti letto;

“B&B Le stanze al centro”, ad Agrigento in via Imera, Tre Stelle, 2 camere e 5 posti letto;

“B&B Villa Luisa” ad Agrigento in via Teodorico,Due Stelle, 1 camera e 3 posti letto;

“B&B L'Eden di Capobianco”, a Montallegro in C.da Gorgo Vizzi, Due stelle, 2 camere e 8 posti letto;

“B&B El puparo”, a Licata in via Attilio Regolo, Tre stelle, 1 camera e 2 posti letto;

“B&B Diodorus”, a Favara in via Milite Ignoto, Tre Stelle, 4 camere e 11 posti letto;

“B&B Victoria small suite”, ad Agrigento in via Atenea, Tre stelle, 5 camere e 9 posti letto;

“B&B Sotto la palma”, a Sciacca in C.da Raganelle, Tre stelle, 1 camera e 2 posti letto;

“B&B Pastello”, ad Agrigento ( G.Gallotti) in via Napoli, Tre Stelle, 4 camere e 6 posti letto;

“B&B Vittorio Emanuele”, a Canicattì in Via Vittorio Emanuele, Tre stelle, 4 camere e 9 posti letto;

“B&B Home Visit”, ad Agrigento in via San Domenico, Tre stelle, 1 camera e 2 posti letto;

“B&B Hedoné design”, ad Agrigento in v.le della Vittoria, Tre stelle, 4 camere e 8 posti letto;

“B&B Zu Tanu e Za Carmela” a Realmonte in V.le della Libertà, Tre stelle, 3 camere e 6 posti letto;

Due invece le strutture classificate nella tipologia “Casa Vacanze”, entrambe ad Agrigento : “Afrodite” in Via Sturzo (Una stella con una unità abitativa) e “La suite del vicolo” (Una Stella e una unità abitativa).

Lo staff del Settore Promozione Turistica ha effettuato anche la classificazione di alcune strutture nella categoria “Affittacamere”:

- “Casa Al Zabut”, a Sambuca di Sicilia in via Belvedere, Due Stelle, 1 camera e 2 posti letto,

- “La Suite della Valle”d Agrigento in via Aldisio, Tre stelle, 4 camere, 8 posti letto),

- “Magico sole” a Porto Empedocle in via Spinola, Due Stelle, 3 camere e 6 posti letto,

- “Alico” a San Biagio Platani in via Vittorio Emanuele, Tre Stelle, 3 camere e 6 posti letto,

- “Duomo rent room” ad Agrigento in via Madonna della neve, Due Stelle, 2 camere e 6 posti letto;

- “Bamboo” ad Agrigento in V.lo Acquamara, Una Stella, 4 camere e 9 posti letto.