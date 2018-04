Collegamenti aerei su Lampedusa, aggiudicato l'appalto da 30 milioni di euro

Fino al 30 giugno i collegamenti aerei saranno coperti ancora dalla Mistral, la compagnia delle Poste italiane. Dal primo luglio, in poi, sarà invece la Dat (Danish air transport) ad effettuare i voli per la tratta sociale su Lampedusa da e per gli aeroporti di Trapani, Palermo e Catania. A renderlo noto è l’Enac dopo la conclusione della gara di appalto da 30 milioni di euro per tre anni, 10 milioni all’anno.

L’Enac ha annunciato che "vigilerà affinché i servizi aerei vengano attivati senza soluzione di continuità con l'attuale regime impositivo, in modo da continuare a garantire il diritto alla mobilità per le comunità di Lampedusa e Pantelleria". Ha già "richiesto al vettore aggiudicatario di adoperarsi per assicurare, nel più breve tempo possibile, la disponibilità dei biglietti per i collegamenti onerati nei sistemi di distribuzione e di vendita, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva".