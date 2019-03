"Trasporto urbano ai diversamente abili", assegnate le borse di lavoro: ecco le cifre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"È stato approvato, con delibera di Giunta municipale n.30/2019, l'avviso pubblico per l'assegnazione di borse lavoro per il servizio di trasporto urbano rivolto ai diversamente abili presso i centri di terapia e riabilitazione. Si tratterà di azioni sperimentali di promozione, sostegno ed accompagnamento mirate all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti in condizione di disagio economico".

Ne danno comunicazione il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, in qualità di presidente del Distretto Socio Sanitario D3, e l'assessore alle Politiche Sociali, Davide Lalicata. Nei prossimi giorni saranno predisposti gli atti consequenziali di cui, una volta completati, si darà pubblicità. Si anticipa che il contributo per i soggetti beneficiari sarà di 400 euro, al mese per 80 ore al mese e per la durata massima di tre mesi.