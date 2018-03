Turismo da crociera, è in ripresa il traffico a Porto Empedocle

È in ripresa il traffico crocieristico a Porto Empedocle. I dati di previsione del 2018 sono stati resi noti al "Seatrade Cruise Global" che si è tenuto in Florida. Il presidente della Cemar Agency Network, Sergio Senesi, si è soffermato soprattutto sull'aumento del traffico nei porti dell'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, nei porti di Palermo, Trapani e Porto Empedocle. Le ultime stime indicano in totale 570 mila passeggeri nei tre scali siciliani, di cui la maggior parte nel porto palermitano.