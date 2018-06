Trafficante (Unsic): "Uscire dall'euro è pericoloso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Trafficante (Unsic) l'uscita dall'euro un tema ricorrente è pericoloso per l'economia soprattutto per la Sicilia

Il tema dell’uscita dall’euro ha tenuto (pericolosamente) banco per giorni dopo la diffusione di una bozza del programma del neo governo Conte poi opportunamente “annientata” – in cui il Ministro Savona spiegava come abbandonare in poche ore la moneta unica europea, proprio come avviene in un notevole gioco da tavolo "Monopoli", dove tra le sorti dei dadi uno dal nulla si ritrova circondato da banconote facendo facili investimenti, e quanto dichiara in una nota il consigliere esponente Sindacale dell`Unsic Territoriale Ribera Stefano Trafficante, ma

uno dei problemi “giustamente sottolineato dal Presidente Mattarella”, “è che nessuno ha fatto veramente capire il baratro che si aprirebbe davanti a noi abbandonando l’eurozona”.

alcune considerazioni fa notare l'esponente Sindacale - Trafficante - sul tema con particolare riferimento all’economia siciliana. Ecco un primo problema: dall’istante in cui la decisione iniziasse a maturare, in conseguenza di un risultato delle elezioni europee, ad esempio, che premiasse oltre la previsione i “grillini” ed i “leghisti”, i movimenti politici cioè che sull’uscita dell’euro imposteranno il loro programma politico, ci sarebbero massicce fughe di capitali all’estero tali da portare una seria difficoltà, se non al collasso, lo Stato e il sistema bancario.

Quest’ultimo sarebbe assalito dai “correntisti” che vorrebbero salvare i loro euri da una riconversione forzata, mettendoli, magari, sotto il materasso. Uscire dall’euro significa infatti adottare una moneta alternativa nazionale che sarà svalutata, in termini di potere d’acquisto, intanto rispetto allo stesso euro e poi alle altre monete (almeno, con riferimento a precedenti esperienze, del 50%). Chi ha euri in tasca proprio per evitare questa perdita di valore (conversione forzosa) potrà portarli all’estero. Ma chi, è il caso siciliano, non li ha? Avere una moneta svalutata, come si insegna nei corsi di Economia, favorisce le esportazioni ma aumenta il costo delle importazioni. Il sistema industriale del Nord fortemente trainato dall’export avrebbe certo da guadagnare. Mentre in Sicilia si piangerebbero lacrime amare per il rincaro della benzina e quindi dell’intera filiera che va dai trasporti ai beni di consumo.

I`uscita all'euro, conclude Trafficante, rischierebbe di provocare danni irreversibili, soprattutto nei Paesi più fragili, come la Sicilia.

rag. Trafficante Stefano

Unsic Territoriale Ribera

Attività di assistenza Sindacale e fiscale a cittadini e imprese