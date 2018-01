Tour operator agrigentino entra a far parte dell'"olimpo" del turismo di lusso

Il tour operator agrigentino "Essence of Sicily" è entrato a far parte del circuito "Virtuoso", il primo network del turismo di lusso nel mondo. L'accordo è stato siglato a Cannes nell'ambito di Iltm, la seconda fiera al mondo per il turismo di lusso.

"Virtuoso" è un'organizzazione che comprende più di 380 agenzie con più di 11.400 consulenti di viaggio in oltre 30 paesi in Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente. "Con le sue relazioni privilegiate - commentano Peppe Mendola e Viviana Buscemi, fondatori di Essence of Sicily - con 1.700 dei migliori alberghi e resort del mondo, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator e destinazioni esclusive e 15,5 miliardi di dollari di vendite l'anno, 'Virtuoso' è considerato uno dei principali attori nel settore dei viaggi di lusso".

L'azienda di Agrigento è stata designata "Preferred Virtuoso Partner" in Sicilia, scelta per il modo alternativo di fare marketing, che punta da sempre sulle relazioni umane e sul servizio personalizzato con ogni singolo ospite.