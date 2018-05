Tirocini extracurriculari, Confcommercio individua le aziende

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A seguito della pubblicazione sul sito dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, dell‘ Avviso 22/2018 per la realizzazione di tirocini extracurriculari (della durata di 6 mesi, elevabile a 12 mesi per i disabili o per soggetti svantaggiati, con una indennità pari a € 500,00 mensili)

Confcommercio Agrigento quale Soggetto Promotore, si appresta a comunicare al Dipartimento Lavoro e ai C.P.I. (Centri Per l’Impiego) territorialmente competenti, l’Elenco dei Soggetti Ospitanti che vorranno aderire all’iniziativa INDIVIDUANDO LE AZIENDE interessate ad ospitare tirocinanti.