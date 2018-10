Terrana: "Occorre promuovere gli scambi commerciali e culturali con l'Ucraina e la Polonia"

"Occorre promuovere scambi commerciali e culturali con l'Ucraina e la Polonia per avere delle opportunità di sviluppo e conoscere nuove realtà imprenditoriali desiderosi di investire in Sicilia, solo grazie alla fattiva collaborazione e al comune impegno possiamo garantire alle imprese nuovi sbocchi commerciali in un contesto ormai internazionale. "Lo ha detto il coordinatore politico regionale e responsabile nazionale degli enti locali dell'Udc Decio Terrana, in occasione della presentazione del testo di Enzo Sardo "Regalpetra e le sue parrocchie" svoltosi nei due Paesi.

Diversi sono stati gli incontri promossi alla presenza di Terrana con politici e imprenditori locali volti a promuovere rapporti commerciali e di collaborazione. Terrana ha incontrato, fra gli altri, Volodymyr Hirniak, uno dei leader a livello nazionale del partito partito popolare ucraino e attuale vicepresidente del consiglio regionale della Provincia di Leopoli, responsabile per lo sviluppo economico della provincia ed investimenti stranieri.