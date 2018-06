Tassa per il suolo pubblico, Confcommercio: "Ambulanti preoccupati"

I venditori ambulanti di Favara a causa della Cosap, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, rischiano la decadenza della loro autorizzazione. Lo rende noto la Confcommercio Agrigento. "Il paventato arrivo delle cartelle esattoriali da parte dell’amministrazione comunale di Favara, con cifre da capogiro, determinate qualche anno fa, per il pagamento dell’imposta sulla occupazione del suolo del mercato settimanale, - fanno sapere da Confcommercio - rischia seriamente di mettere in ginocchio un intero comparto già abbondantemente vessato dalla crisi dei consumi, dalla fiscalità elevata e da una conclamata vendita abusiva".

“Comprendiamo le difficoltà delle amministrazioni comunali a recepire i fondi per garantire i minimi servizi - commenta Alfonso Valenza, presidente Fiva-Confcommercio - ma questa politica non aiuta di certo chi con sacrifici prova a mandare avanti una azienda tra mille difficoltà. Chiederemo udienza al prefetto di Agrigento, affinché si possa trovare una soluzione condivisa e scongiurare azioni eclatanti dei mercatisti, oggi più che mai determinati a far sentire la propria voce”.