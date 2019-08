Strade e scuole, in arrivo quasi 21 milioni di euro per l'ex Provincia

Ad Agrigento arriveranno fino a 21 milioni per 1.020 classi scolastiche e 1.345 chilometri di strade. Come hanno chiarito ieri, nella lettera inviata ai commissari, l'assessore alle Autonomie locali Bernadette Grasso e l'assessore all'Economia Gaetano Armao, bisogna però trasmettere le istanze relative agli interventi da effettuare entro il 31 agosto, corredate da un cronoprogramma puntuale, per opere da realizzare tra il 2019 e il 2021 che siano immediatamente cantierabili.

Il commissario del Libero consorzio comunale di Agrigento, Girolamo Di Pisa, mostra di avere già le idee molto chiare, nonostante i tempi serrati: "Abbiamo 25 progetti per strade provinciali già finanziati - ha spiegato al Giornale di Sicilia - di cui alcuni sono già arrivati alla gara. Queste somme messe a disposizione dalla Regione ci aiuteranno perciò a incrementare e agevolare i nostri piani che ci serviranno a risistemare alcune arterie di collegamento da tempo disastrate". Per quanto riguarda le scuole: "Abbiamo ottenuto 50 milioni di finanziamenti per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici - ha aggiunto il commissario Di Pisa - e per l'adeguamento delle strutture agli standard anti-sismici. Anche in questo caso, i fondi stanziati ci torneranno molto utili".