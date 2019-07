Statale 640, Toninelli rassicura: 12 milioni di euro entro ottobre

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha dato rassicurazioni alle imprese subappaltatrici del comitato Cmc di poter liquidare 12 milioni di euro entro ottobre e gli altri 33 milioni e mezzo entro il 2020. A darne notizia, a margine degli incontri a Caltanissetta, sono stati il vice presidente dell’assemblea regionale siciliana Giancarlo Cancelleri e il deputato Nuccio Di Paola. Insieme a Cancelleri e Di Paola erano presenti anche i deputati regionali tra i quali Sergio Tancredi e altri portavoce M5S a tutti i livelli istituzionali.

"A questo punto dopo la volontà politica del governo Conte, mancano soltanto i decreti attuativi per dare ristoro alle imprese che hanno lavorato e devono lavorare sui cantieri della statale 640” - hanno dichiarato - .

“E’ stato un incontro proficuo - ha spiegato Sergio Tancredi - per avviare un confronto che porti in breve ad ovviare alle criticità ancora presenti nel codice degli appalti. Abbiamo dato il là ad una stagione politica e amministrativa che privilegi la trasparenza e la partecipazione delle imprese alle gare per determinare una vera ripartenza del settore tramite un sistema di aggiudicazione oggettivo e trasparente”.