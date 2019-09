Stabilizzazione dei precari, arriva il contratto a tempo indeterminato per 17 lavoratori

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo quasi trent’anni di lavoro svolto presso l’Ente, da ieri al comune di Castrofilippo diciassette lavoratori “Precari” hanno un Contratto a Tempo Indeterminato.

Si tratta di personale qualificato appartenente alla categoria “C” con Profilo Professionale di “Istruttore”, ormai da tempo inserito nel ciclo produttivo dell’Ente.

Registriamo, dichiara Coordinatore Provinciale degli Enti Locali della F.P. CGIL Pietro Aquilino, con soddisfazione l’avvenuta stabilizzazione dei diciassette funzionari del comune di Castrofilippo.

Un particolare plauso va all’Amministrazione Attiva con in testa il Sindaco Franco Badalamenti che sin dal primo giorno della sua elezione ha dedicato molta attenzione alla problematica, dando i giusti input al Segretario Comunale il quale ha sapientemente guidato, gli Uffici preposti alla produzione di tutti gli Atti necessari per la definizione della procedura, dando seguito a quanto precedentemente concordato con le OO.SS. di categoria in sede di Contrattazione decentrata.

Pietro Aquilino tiene a precisare, che quando si opera in sinergia si possono raggiungere obiettivi importanti, rivendicando inoltre l’importante ed utile ruolo svolto dal Sindacato, sia a livello locale ed anche regionale e nazionale, nel raggiungere questo storico ed indelebile risultato, ed auspica che al più presto anche gli altri comuni della Provincia che ancora non hanno concluso tale percorso, possano farlo prima possibile.