Un sostegno per le imprese extra agricole, ecco quello che c'è da sapere

E’ stato pubblicato sul sito internet (Sez. “In evidenza”) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando del GAL Sicilia Centro Meridionale relativo all'Operazione 6.4.c del PSR Sicilia 2014-2020 “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole” - “Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologica”. La linea di finanziamento riguarda l’Ambito 2 –Turismo sostenibile (azione P.A.L.: “Realizzare interventi di micro ricettività diffusa e di miglioramento dei servizi ad essa connessi”).

Si tratta di una buona opportunità di sviluppo e creazione di nuovi posti di lavoro per le aree rurali, nelle quali la vocazione agricola, agroalimentare e ambientale è particolarmente significativa. Va evidenziata soprattutto la possibilità concreta di aumentare l’attrattiva per il turismo rurale con la realizzazione di nuove strutture ricettive, sostenendo una componente importante dell'offerta turistica in un settore che negli ultimi anni ha fatto registrare un certo incremento di presenze.

Oltre all’avviso dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al bando (che potranno essere caricate sul portale SIAN di AGEA entro il 29 giugno 2020) sono pubblicati anche il bando completo e la scheda, nella quale sono sinteticamente elencati le finalità e gli obiettivi, i beneficiari e i vari interventi ammissibili per le imprese extra agricole nei settori turistico e dei servizi e dell’innovazione tecnologica.