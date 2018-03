Servizi socio-sanitari per famiglie disagiate, pronti 400 mila euro

È stato sottoscritto l’accordo di programma del distretto socio-sanitario D6 per l’integrazione economica del piano di zona 2013-2015. A darne notizia è l’assessore del Comune di Ribera, Francesco Montalbano. Il finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale, comune capofila del distretto D6, è di 400 mila euro. “La somma – dichiara l’assessore Montalbano - è destinata a servizi socio-sanitari, in particolare verrà utilizzata per attività rivolte ai diversamente abili e per le famiglie economicamente più disagiate”.