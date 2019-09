Servizio civile 2019, sos operatori: ecco come partecipare al bando

Via al bando per la selezione di 20 operatori volontari da impiegare nei progetti di servizio civile. Il progetto denominato “Piccoli passi possibili” ha previsto l’impiego di operatori suddivisi tra le sedi di Agrigento e Palermo.

Possono partecipare alla selezione, ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, tutti i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno di età (ovvero 28 anni e 364giorni), in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani ovvero cittadini degli altri paesi dell’Unione europea; ovvero cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. Il termine per la domanda è fissato per le14 del 10 ottobre 2019 e deve essere inoltrata esclusivamente on line.

Avviso pubblico servizio civile 2019 _A3_-2