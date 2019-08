Boom di visitatori al teatro Andromeda: 12 mila presenze in 8 mesi

E' record di presenze per il Teatro Andromeda tra i Monti Sicani. "Sono già più di dodicimila i visitatori dal primo gennaio al venti agosto 2019, abbiamo già superato le circa cinquemila visite complessive registrate nel 2018, un trend in continua crescita di cui siamo fieri - ha detto, al Giornale di Sicilia, il pastore-scultore Lorenzo Reina - . Nel mese di agosto - spiega - la media è di quattrocento visitatori al giorno, un successo che ci riempie di orgoglio. Tante visite nonostante la viabilità nelle nostre parti non sia delle migliori, siamo stati noi stessi a rattoppare alcune buche che rendevano il percorso particolarmente tortuoso".

Ci sono voluti trent'anni di lavoro a Santo Stefano di Quisquina per dare vita a quello che è un vero e proprio museo en plen air a mille metri di altezza nel cuore dei Monti Sicani, con un imponente teatro dedicato alla costellazione di Andromeda circondato da sculture che incantano i visitatori in un suggestivo percorso tra arte, natura, civiltà contadina e panorami mozzafiato. Anche pecore e asinelli, tanti alberi e piante, non manca la fattoria didattica in quella che è divenuta ormai una rinomata meta per viaggiatori e giornalisti internazionali.