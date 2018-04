Recupero del centro storico e rilancio del turismo, case in vendita a 1 euro

Case in vendita ad un euro anche al "Borgo dei borghi", ossia a Sambuca di Sicilia. L'iniziativa è stata lanciata dall'amministrazione comunale per coniugare il recupero del patrimonio urbanistico e architettonico del centro storico e per rilanciare il turismo. Sono 17 le unità edilizie per le quali è arrivata la delibera per poter procedere alla vendita ad un prezzo simbolico, con l'impegno a ristrutturare entro un periodo massimo di tre anni.

Si tratta di immobili acquisiti al patrimonio comunale che verranno alienati attraverso un'asta pubblica. Le modalità del progetto verranno illustrate oggi. Sarà presente l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo.