Avvio flop dei saldi estivi, pochi clienti e negozi vuoti in via Atenea

Avvio dei saldi estivi in sordina ad Agrigento. AgrigentoNotizie ha fatto un giro in via Atena, la storica via dello shopping cittadino. Nel giorno dell’appuntamento, quest’anno anticipato, con le offerte promozionali, la maggior parte dei negozi, sono tristemente vuoti.

Chiaro ed inequivocabile è il segnale della grave crisi economica in cui versa il territorio. La dilagante disoccupazione e il lungo periodo di lockdown, influiscono notevolmente sulla capacità di spesa degli agrigentini. E se le famiglie sono costrette a stringere la cinghia, non va meglio per i commercianti che sperano in una ripresa degli affari. L’emergenza Coronavirus, per circa tre mesi ha frenato le attività commerciali ma non ha bloccato le spese delle imprese. Con i bilanci in rosso, il periodo dei Saldi è visto come un salvagente dai titolari delle boutique.

"Fase 2": le attività commerciali ripartono, ma non tutte: pochi negozi aperti in centro

„ "Fase 2": le attività commerciali ripartono, ma non tutte: pochi negozi aperti in centro “



Potrebbe interessarti: http://www.agrigentonotizie.it/economia/Covid-fase-2-riapertura-negozi-agrigento.html A telecamere spente, alcuni dei commercianti che abbiamo incontrato, si sono detti amareggiati e, in qualche modo, abbandonati dallo Stato per il periodo di chiusura obbligata, ma nessuno di loro ha voluto fare pronostici su come questi saldi estivi.